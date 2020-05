Sport e Benessere – Il tuo Punto di Vista – Rubrica a cura del dottor Andrea Melis.

Cagliari, 12 Maggio 2020 – Durante un percorso di Benessere Psico-fisico quanto credi che sia importante il tuo parere quando ti rapporti al tuo Personal Trainer?

Sembra una domanda scontata ma non lo è.

Più di una volta mi sono sentito dire frasi come ” Fammi dimagrire ”, oppure ” Quando mi farai dimagrire allora indosserò questo vestito ”, altre volte magari ho sentito frasi come ” Ecco non sto dimagrendo, è tutta colpa mia ”.

Non voglio focalizzarmi con voi oggi sul discorso del dimagrimento quanto sul concetto di attribuzione di responsabilità che ritengo molto importante da riconoscere a livello di consapevolezza per un percorso di questo tipo.

Il merito o il demerito dello stato di forma in cui ora ti trovi a chi lo attribuisci?

Non parlo solo di forma fisica ma anche di quella più squisitamente mentale.

Parliamo quindi di Locus of Control.

In psicologia, il termine di derivazione anglofona Locus of control (luogo di controllo), indica la modalità con cui un individuo ritiene che gli eventi della sua vita siano prodotti da suoi comportamenti o azioni, oppure da cause esterne indipendenti dalla sua volontà.

Sono stati individuati due tipi di locus of control:

Interno: che è posseduto da quegli individui che credono nella propria capacità di controllare gli eventi. Questi soggetti attribuiscono i loro successi o insuccessi a fattori direttamente collegati all’esercizio delle proprie abilità, volontà e capacità.

Esterno: posseduto da parte di coloro che credono che gli eventi della vita, come premi o punizioni, non siano il risultato dell’esercizio diretto di capacità personali, quanto piuttosto il frutto di fattori esterni imprevedibili quali il caso, la fortuna o il destino.

Il costrutto del “luogo del controllo interno/esterno” fu sancito per la prima volta nel 1954 da Julian B. Rotter, uno psicologo statunitense che sviluppò le teorie del Social learning theory [1] e del Locus of control [2], diventati importanti sistemi di riferimento della psicologia, in relazione allo studio della personalità degli individui.

È inutile dirti che gli estremi a livello di personalità non sono sempre l’opzione migliore anzi.

Un approccio equilibrato che tenga conto della via di mezzo è quel tramite che ci permette di affrontare un percorso quanto più proficuo possibile.

È di questo avviso anche lo psicologo del lavoro Igor Vitale di cui riporto alcune parti relative a questo argomento.

” Quale è meglio tra le due?

In assoluto, nessuna delle due è migliore. Il locus of control interno (LOC-I) ha indubbi vantaggi, la persona è in grado di premiarsi per un successo, e fonda il successo sulle proprie caratteristiche individuali: in altre parole si responsabilizza.

Allo stesso tempo però quando ha un insuccesso la colpa (causa) è sempre della persona, e questo ha un effetto colpevolizzante.

Questo senso di colpa, nelle persone con locus of control esterno (LOC-E), invece, non è presente. Se la persona ha successo o insuccesso non è merito suo, ma del “fato”, del “destino”, o di qualunque teoria psicologica che la persona assume sia vera. Questo in qualche misura deresponsabilizza, perché se si assume questa teoria come vera, la persona ha poco o nessun controllo sul proprio successo, ma allo stesso tempo è ridotto anche il senso di colpa (cosa può fare una persona se a decidere la realtà è il destino, il fato, la natura, la genetica o una divinità?”.

La situazione migliore è molto probabilmente una via di mezzo: è giusto che la persona si premi per i propri successi, ma è positivo che non si colpevolizzi troppo per ogni fallimento.

Veniamo ora a una domanda interessante. Come si fa a capire se una persona ha un locus of control interno o esterno?

Sicuramente non è facile, molto spesso le persone infatti sono a una via di mezzo, ma di sicuro esistono modalità per comprendere meglio in quale direzione è la persona.

Vediamo alcune caratteristiche tipiche di chi ha un locus of control esterno, ovvero quello proprio delle persone che attribuiscono al destino e alla genetica il successo delle persone.

– quando raggiungono un risultato non si premiano, minimizzano, affermano che è stato un caso.

Vediamo qualche esempio.

“Il cervello a trent’anni è meno plastico che a venti”.

“Uno a trent’anni è rigido, a venti no”.

“È normale che passa l’esame il più simpatico non il più bravo” (chi afferma questo tende a far riferimento ad un fattore più o meno casuale, la simpatia a pelle e non gli aspetti tecnici).

“E’ stato deciso che le cose dovevano andare così”.

Quando invece ci troviamo in presenza di un Locus of Control tipicamente interno la persona tende ad assumere globalmente la responsabilità dell’evento nella sua totalità.

Un esempio è quando si sente dire la frase

”È tutta colpa mia “, oppure ” Potevo fare di meglio “, oppure peggio ancora andare sulle propria persona sminuendosi con frasi tipo ” Sono un/ un’ idiota “.

Gli esempi possono essere tanti, ad ogni modo tu a chi attribuisci la responsabilità della tua attuale situazione Psicofisica ?

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Locus_of_control

https://www.igorvitale.org/locus-of-control-una-traccia-per-capire-le-persone/