Coronavirus: 776 morti in Usa, il livello più basso da marzo

New York, 12 Maggio 2020 – Schiaffo a Donald Trump dalla sua New York. È il ‘Trump death clock’, l’orologio della morte di Trump, un pannello luminoso installato a Times Square che aggiorna il numero dei morti a causa del coronavirus negli Stati Uniti. Più di 48 mila finora, rispetto agli 80 mila del conteggio ufficiale: un calcolo che considera come si sarebbe potuto evitare il 60% dei decessi se la Casa Bianca avesse deciso di varare le restrizioni una settimana prima di quanto fatto.

Per l’università americana Johns Hopkins, con i nuovi 883 casi i positività al virus, il Paese è a quota 1.347.388 casi. Gli Stati Uniti hanno superato gli 80 mila morti per coronavirus (80.087).

In una intervista alla Fox, il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin ha previsto che il tasso di disoccupazione, ora al 14,7%, potrebbe presto avvicinarsi al 25%. Non riaprire le attività produttive – ha aggiunto – potrebbe causare un danno economico “permanente”, ponendo un rischio più grande di quello di una ripartenza.

Mascherine obbligatorie per lo staff che lavora alla Casa Bianca, in particolare nella West Wing dove si trovano i consiglieri del presidente Donald Trump. La misura, da adottare sempre tranne quando si è seduti alle proprie scrivanie, sarebbe stata ordinata dopo i due casi risultati positivi nel circolo interno dell’amministrazione, il valletto di Trump e la portavoce del vice presidente Mike Pence, e le indiscrezioni su un terzo esponente contagiato, un generale. Una situazione che ha reso furibondo Trump che finora si è sempre rifiutato di indossare la mascherina, nonostante le linee guida della sua stessa amministrazione chiedano di farlo per contenere il contagio di Covid-19 che ha fatto quasi 80 mila morti negli Stati Uniti.

Il presidente Donald Trump ha annunciato di aver approvato un stanziamento da un miliardo di dollari per test sul coronavirus, “negli Stati, nei territori e nelle tribù”. Parlando nel giardino delle Rose della Casa Bianca, dove sono state attuate misure più stringenti sul distanziamento sociale e l’uso delle mascherine obbligatorie per tutti, Trump ha rimarcato l’impegno del governo “per aiutare gli Stati nel costruire la loro capacità di effettuare test”.

In Canada, il numero dei contagiati è arrivato a 69.156, in aumento rispetto ai 67.996 di ieri, mentre le vittime sono 4.906, rispetto alle 4.728 di ieri.

Crescono i timori per un ripresa del contagio da coronavirus in Cina. Sono 17 i nuovi casi di contagio nel Paese, dove si registra il primo focolaio a Wuhan dopo la fine del lockdown, terminato l’8 aprile scorso. Dei 17 casi registrati, dieci si sono sviluppati localmente, mentre sette sono casi di rientro dall’estero, verificatisi tutti nella regione autonoma della Mongolia Interna, secondo l’ultimo conteggio della Commissione Nazionale per la Sanità cinese.

In totale, sono 82.918 i casi confermati di contagio in Cina, dall’inizio dell’epidemia, di cui 4.633 morti. I 17 nuovi contagi registrati oggi rappresentano il numero più alto di nuovi casi accertati in un solo giorno dal 28 aprile scorso.

Intanto, la Cina respinge le accuse mosse dagli Usa che, secondo quanto riferito dal Nyt, hanno accusato Pechino di voler sottrarre informazioni sul vaccino e il trattamento per il Covid-19. “La Cina è leader nella ricerca del vaccino e del trattamento per il Covid-19”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, citato da The Hill, “è immorale per chiunque accusarci senza presentare alcuna prova”.