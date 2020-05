Comune di Cagliari – ITI Cagliari Is Mirrionis: nasce lo Sportello di Quartiere a supporto del processo di accompagnamento inclusivo

Cagliari, 12 Maggio 2020 – Nel protrarsi della fase di distanziamento sociale, l’Autorità Urbana ha scelto di non interrompere le azioni previste dall’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Cagliari Is Mirrionis, strumento di sviluppo urbano sostenibile dedicato all’omonimo Quartiere, così come le iniziative di ascolto e dialogo a supporto dello stesso, opportunamente reinventate in chiave smart.

Per questo, accanto a un ciclo di incontri telematici con i portatori di interessi, ha attivato un ulteriore canale di relazione: lo Sportello di Quartiere, che – a distanza nel primo periodo – offrirà la possibilità di conoscere in maniera più approfondita gli sviluppi dell’ITI e del processo partecipativo.

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00, lo Sportello sarà gestito da facilitatori professionisti e prevede tre diverse modalità di contatto: la casella di posta elettronica iti.ismirrionis@gmail.com; la linea voce e WhatsApp + 39 347 7794671; la pagina Facebook @ITICagliari, che ospiterà inoltre eventuali approfondimenti con gli esperti. Com