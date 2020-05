Arma dei carabinieri sempre vicini alle necessità dei cittadini specialmente nella fase di grave emergenza Coronavirus in Italia.

Cagliari, 12 Maggio 2020 – I carabinieri, da sempre attenti e vicini alle esigenze delle “Comunità locali” e nell’attuale contesto emergenziale determinato dal particolare scenario che si è venuto a creare a seguito dell’emergenza Covid_19, attraverso la sinergia messa in campo tra il Comando Provinciale di Cagliari e la Scuola Allievi di Iglesias, in questi giorni fornirà una concreta collaborazione alla Caritas Diocesana di Iglesias che si è sviluppata in due distinte iniziative.

Sabato scorso sono stati messi a disposizione della Caritas personale e mezzi della Scuola Allievi e del Comando Provinciale di Cagliari, che hanno contribuito a trasportare dai punti di raccolta di Cagliari e Iglesias alle varie sedi della Caritas e ai centri di raccolte delle Parrocchie della Provincia, numerose derrate alimentari e beni di prima necessità che fanno parte del cosiddetto “Emporio della Solidarietà”, un servizio dedicato alle famiglie e alle persone meno abbienti del territorio che, già in difficoltà, sono state ulteriormente colpite dalle misure contenitive e restrittive messe in atto a seguito del Covid_19.

Ieri pomeriggio, sempre il personale dell’Arma concorrerà concretamente, attraverso una “Donazione su base volontaria, organizzata da entrambi i Reparti e tesa alla raccolta di generi di prima necessità (derrate alimentari beni destinati alla prima infanzia, ecc), che sono stati acquistati e successivamente verranno donati e consegnati presso l’Emporio della Solidarietà presente a Iglesias.