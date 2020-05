Fermato per il controllo Covid un 48enne cagliaritano arrestato dagli agenti della Squadra Volanti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cagliari, 11 Maggio 2020 – Ieri pomeriggio, in via Cornalias, proprio durante uno dei consueti controlli finalizzati ad evitare assembramenti, con le relative verifiche sull’opportunità degli spostamenti, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Cagliari ha notato un’autovettura che si dirigeva verso Via Piero della Francesca. Perciò la vettura è stata fermata per gli accertamenti ma il conducente è apparso subito molto nervoso. Subito dopo gli agenti hanno l’uomo, Antonio Ferace, 48 anni, cagliaritano ben noto alle forze di polizia per i suoi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Quindi visto l’atteggiamento del pregiudicato, i poliziotti hanno approfondito il controllo e sono stati subito insospettiti dal tentativo del Ferace di disfarsi di una bustina di cellophane, che immediatamente è stata recuperata dagli agenti. Al suo interno vi erano 5 grammi di Cocaina. Subito dopo è stata avviatala perquisizione domiciliare dell’uomo dove, sul comodino della sua camera da letto, sono stati trovati una busta con all’interno 20 grammi di Hashish, un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Quindi Ferace è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ultimate le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima prevista per oggi davanti al giudice monocratico presso il Tribunale del capoluogo regionale.