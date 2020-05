Fase 2, Boccia: “Con la differenziazione territoriale, riaperture ovunque”

Roma, 11 Maggio 2020 – “Questa settimana saranno pronte” le linee guida per le attività che mettono in sicurezza i vari comparti in vista delle riaperture differenziate, a partire dal 18 maggio. Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di ‘Agorà’.

”Noi – ha sottolineato – auspichiamo che ci sia una differenziazione territoriale. L’unica cosa che posso dire è che quando partirà questa differenziazione territoriale lo Stato indicherà delle linee guida molto chiare da rispettare”.

“Io spero che con la differenziazione territoriale, possano riaprire ovunque e poi sarà responsabilità delle singole Regioni avere il quadro dei dati a cui facevo riferimento prima. Se i contagi andranno giù, potranno riaprire anche altre cose. Se i contagi saliranno su, dovranno restringere. E sarà più facile per tutti responsabilità e doveri”. Così Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali ad Agorà su Rai Tre rispondendo alla domanda se il 18 maggio è possibile che in alcune regioni riaprano parrucchieri, bar e ristoranti.

”Vuol sapere quando arriva l’app? Anche qui il lavoro è stato fatto in corsa. E come potete verificare in tutto il mondo, non è che si sono paesi più avanti nel tracciamento. La ministra Pisano ha fatto un lavoro importante. Siccome riguarda anche la privacy, stiamo mettendo a punto l’app, penso che arriverà molto presto. Bisogna avere fiducia e appena sarà pronta io la scaricherò e spero che la possono scaricare tutti gli italiani”, ha detto il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, ospite di Agorà, parlando dell’app ‘Immuni’.

Riduzione dell’Iva sulle mascherine dal 22 al 4%? ”Era un impegno che stiamo portando avanti, se ne sta occupando direttamente il ministro Gualtieri”, ha risposto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di Agorà.