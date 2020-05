“Silvia Romano è stata liberata”: La cooperante milanese oggi a Roma

Roma, 10 Maggio 2020 – Silvia Romano, la cooperante milanese sequestrata quasi 18 mesi fa in Kenya, è stata liberata. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte.

La 24enne sta bene. Un aereo la riporterà oggi in Italia. Fonti di intelligence parlano di un risultato ottenuto con un lungo e complesso lavoro sul campo. L’operazione di recupero era cominciata all’alba di ieri.

Secondo quanto si è appreso, la ragazza è stata liberata a 30 chilometri da Mogadiscio, in una zona in condizioni estreme perché colpita negli ultimi giorni dalle alluvioni e mentre era ancora nelle mani dei suoi sequestratori.

“Sono stata forte e ho resistito”, queste le prime parole di Silvia dopo la liberazione. “Sto bene e non vedo l’ora di tornare in Italia”.

La cooperante milanese della onlus “Africa Milele” era stata rapita il 20 novembre del 2018 in Kenya, nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma e dai carabinieri del Ros, era tenuta prigioniera in Somalia da uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab, l’organizzazione somala affiliata ad Al Qaeda e considerata “ostaggio politico”.

“Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”. È quanto sottolinea, in un post su Fb, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha parlato al telefono con la ragazza e domani la accoglierà al suo arrivo all’aeroporto romano di Ciampino. In serata, è partito dall’aeroporto militare di Ciampino il Falcon F900 diretto a Mogadiscio. Il volo, operato dai servizi italiani, riporterà in Italia Silvia Romano.

“Ora ho solo bisogno di pensare, di ragionare, finché non la vedo non mi sembra vero, è un momento delicato”. Lo ha detto al telefono Enzo Romano, il papà di Silvia Romano. “La felicità è talmente grande che scoppia – ha aggiunto – non mi interessa di nessun altro, solo di riabbracciare mia figlia dopo 17 mesi”.

La notizia della liberazione di Silvia Romana è stata festeggiata nel quartiere, il Casoretto, alla periferia est di Milano, dove la ragazza vive con la madre. Dai balconi e dalle finestre del suo condominio e dalle case adiacenti, decine e decine di persone si sono affacciate ed è partita la musica: alcune canzoni care alla ragazza e poi l’inno nazionale cantato da tutti i presenti. Qualcuno si è fermato in strada sotto il portone ma senza alcun particolare assembramento. Mattarella: bentornata.

“La notizia della liberazione di Silvia Romano è motivo di grande gioia per tutti gli italiani”, afferma Sergio Mattarella. “Invio un saluto di affettuosa solidarietà a Silvia e ai suoi familiari, che hanno patito tanti mesi di attesa angosciosa”, prosegue il presidente della Repubblica, in una dichiarazione diffusa dal Quirinale. “Desidero esprimere riconoscenza e congratulazioni agli uomini dello Stato che si sono costantemente impegnati, con determinazione e pazienza, tra tante difficoltà, per la sua liberazione. Bentornata, Silvia!”, dice ancora Mattarella.