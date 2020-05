Didattica a distanza: ecco il Servizio di Supporto Scolastico: i volontari Acli  assistono gli studenti in difficolt

Cagliari, 10 Maggio 2020 – Il numero attivato dalle Acli provinciali di Cagliari, assieme ai Giovani delle Acli è 3294786681. Il servizio gratuito è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. Il sabato e la domenica dalle 14 alle 15.

È iniziata la Fase 2 e tanti genitori sono tornati a lavoro. Per loro seguire i figli nei compiti o aiutarli nella gestione della didattica a distanza diventa più difficoltoso.

Per loro, ma in generale per tutti gli studenti in difficoltà, le Acli provinciali di Cagliari, assieme ai Giovani delle Acli, hanno attivato un servizio telefonico gratuito di assistenza.

Per usufruire del servizio è sufficiente chiamare il numero 3294786681 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 e il sabato e la domenica dalle 14 alle 15. Com