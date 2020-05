Femminicidio a Brescia: un 40enne uccide la moglie a coltellate davanti ai loro tre figli minorenni: arrestato.

Brescia-Genova, 9 Maggio 2020 – La donna è stata colpita più volte con un coltello. Ad ucciderla davanti ai figli minorenni, il marito. È accaduto la notte scorsa a Milzano, vicino a Brescia. A richiamare l’attenzione la figlia più gande della coppia. Una 15enne. E sono state proprio le sue urla a richiamare l’attenzione. Ad intervenire il sindaco del paese che stava facendo una passeggiata. Arrivato davanti alla porta di casa ha visto la piccola in lacrime che chiedeva aiuto. La coppia sui 40 anni: straniera lei, italiano lui. 41 enne bresciano è stato fermato dai Carabinieri. Oggi l’interrogatorio. L’accusa è omicidio aggravato da futili motivi.

Un uomo di 72 anni ha aggredito con un martello la moglie che dormiva, poi ha tentato di soccorrerla e infine è uscito di casa in stato confusionale. Ma poco dopo gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato l’anziano per tentato omicidio.

La donna, 70 anni, è stata trasferita in ospedale dove si trova in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due erano sposati da 47 anni e secondo i vicini non avrebbero avuto problemi.