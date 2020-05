Copia di Carbonia fermata a Cagliari per un controllo e poi arrestata dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Cagliari, 9 Maggio 2020 – Continuano incessanti in tutto il territorio della Provincia i controlli per garantire l’osservanza delle misure di contenimento del Covid-19, anche in questa “Fase 2”. E in questo contesto, nel corso della notte l’attenzione di un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Cagliari è stata attirata da un’autovettura con a bordo delle persone, mentre transitava in Cadello. Durante il controllo, due dei passeggeri, un uomo e una donna, hanno iniziato a esternare segnali di nervosismo, tanto di indurre i poliziotti ad approfondire gli accertamenti nei loro confronti. Infatti, durante la perquisizione personale, all’interno della borsa della donna hanno trovato un contenitore di plastica con dentro piccoli involucri con circa 3,5 gr di Eroina, 1 gr di Cocaina e la somma di 175€ suddivisa in banconote di piccolo taglio.

I due, Andrea Chessa di 32 anni e Serena Cosa di 28 anni, entrambi pregiudicati e già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia, sono stati accompagnati in Questura dove da un controllo più accurato sono stati trovati altri 300€, occultati nel reggiseno della donna.

Il controllo è stato esteso anche presso il domicilio della coppia nel comune di Carbonia dove sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, 64 boccette di metadone da 20 mg ciascuna, altri 24 gr circa di eroina e altri 465€, oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Quindi i due sono stati dichiarati in arresto e poi su disposizione del PM accompagnati presso la cassa circondariale di Uta dove rimarranno a disposizione dell’A.G.