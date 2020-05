Carabinieri Stazione Escalaplano ritrovano una donna scomparsa dal mese di ottobre 2019.

Escalaplano (Nu), 9 Maggio 2020 – Nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati al rispetto della normativa di contenimento dell’epidemia da “Co.Vi.D. 19”, i Carabinieri della Stazione di Escalaplano hanno rintracciato una donna di 44 anni, originaria di Carbonia, allontanatasi dalla casa familiare di residenza dal 3 ottobre 2019.

La donna, in discrete condizioni di salute, è stata notata in Via Rossini e poi controllata dai militari. A seguito di accertamenti, è subito emerso che la poveretta, da tempo sofferente di disturbi psichici, si era allontanata dalla casa dei suoi famigliari e, qualche giorno dopo, la denuncia del suo allontanamento era stata presentata da parte della madre convivente presso i Carabinieri di Carbonia.

Dopo aver avvisato i parenti del ritrovamento, il personale dell’Arma hanno affidato la donna alle cure del personale sanitario del 118 che, poco dopo, provvedevano a trasportarla presso l’Ospedale “S.S. Trinità” di Cagliari.

Sono in corso accertamenti da parte della Stazione Carabinieri di Escalaplano per comprendere dove abbia soggiornato durante questo lungo periodo.