Nota della Sottosegretaria di Stato Alessandra Todde su CIG in deroga in Sardegna e in Italia.

Roma, 8 Maggio 2020 – “Uno dei miei compiti principali al MiSE è la gestione delle crisi aziendali e dell’attuazione sulle Pmi, interagendo con il ministero del Lavoro e l’Inps per il monitoraggio degli strumenti a supporto, tra cui anche gli ammortizzatori sociali. Sono, quindi, meccanismi che tratto quotidianamente”, scrive in un comunicato la Sottosegretaria Todde pubblicando i dati dell’Inps sulla Cig in deroga in Sardegna e nelle varie Regioni.

“Il 23 di aprile ho iniziato a monitorare la Cig in deroga per tutta Italia, sollecitata dai lavoratori di molte di quelle aziende di cui mi occupo, con l’obiettivo di capire eventuali criticità e segnalarle di conseguenza. I dati che condivido oggi, come ormai faccio da due settimane, sono dati ufficiali certificati e pubblicati dall’Inps, che fanno riferimento alla giornata di ieri, 7 maggio”, aggiunge la Todde.

“Secondo i dati forniti oggi dalla Regione Sardegna attraverso i media, ad un mese esatto dall’apertura delle procedure lo scorso 8 aprile, sono state decretate 5961 domande, su un totale di 13911, pari al 43%. La Regione si è impegnata, ad inviare tutte le restanti domande entro il 15 di maggio. Sarà mia cura continuare a monitore tutte le parti coinvolte (Regioni, Inps, aziende) affinché i tempi in cui i lavoratori ricevano quanto dovuto, siano i più brevi possibile”, conclude la nota di Todde. Com