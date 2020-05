Coronavirus – Ctm lancia campagna di sensibilizzazione per “Viaggiare in sicurezza”

Cagliari, 6 Maggio 2020 – Nell’ambito delle misure volte al contenimento del contagio del Covid-19 e in linea con le disposizioni emesse dalle Autorità preposte, fino a nuova comunicazione su tutti i mezzi CTM sono in vigore le seguenti indicazioni per tutelare la salute di tutti:

Indossa necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca, per tutta la durata del viaggio.

Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

Acquista i biglietti preferibilmente tramite l’app Busfinder oppure presso biglietterie e rivendite autorizzate.

Alle fermate, sui bus e anche durante la salita e la discesa, mantieni sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

La porta anteriore del bus verrà mantenuta chiusa. La salita e la discesa dei passeggeri sarà pertanto possibile dalle altre porte.

Prima di salire a bordo verifica la segnaletica sulle porte di salita e di discesa e il numero massimo di passeggeri consentito per il bus che devi prendere.

Siediti solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri passeggeri

Non avvicinarti e non chiedere informazioni al conducente

Igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso. Com