Coronavirus, calo sostanziale nelle curve dei contagi. Ma oggi 236 morti, più di ieri

Roma, 5 Magg 2020 – Una decrescita sostanziale della maggior parte delle curve quella che si registra oggi 5 maggio seconda giornata della Fase 2. I dati forniti della Protezione Civile vedono +1.075 positivi per un totale complessivo di 213.013 casi accertati nel nostro paese. I positivi sono 98.467 (-1.513), curva nettamente più bassa rispetto ai giorni precedenti.

Sale purtroppo il numero dei decessi di oggi, sono 236 in totale rispetto a quelli di ieri (195). Il totale delle vittime è 29.315. Il numero dei guariti sale di molto +2.352 per un totale di 85.231.

Il fattore di contagio R0 resta sotto l’1 per cento. Una persona contagiata quindi contagia meno di una persona. “Si deve far di tutto perché il contagio non ritorni sull’1”, dicono dalla Protezione Civile che da anche i dati della Lombardia: continua la decrescita – 500 positivi e cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva -213 per un totale di 6.201, meno 23 posti letto occupati per un totale di 509. I tamponi effettuati sono stati 6.455 (arrivando a un totale di 425.290).

A Bergamo solo 12 positivi, dato molto importante dove il tasso dei contagi è sullo 0,75%.

In Veneto sono quasi 400 mila i tamponi Covid-19 realizzati dalla Regione. A dirlo è il bollettino quotidiano regionale. Tra i dati principali compaiono anche 436 perone uscite dall’isolamento domiciliare in una sola giornata. Salgono di “soli” 24 casi i contagi in un giorno per un totale di 18.402 contagiati dall’inizio dell’emergenza. Cinque i decessi in più rispetto a ieri per un totale di 1.545.

In Piemonte sono 30 i decessi di persone positive al test del coronavirus comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora di 3.216 deceduti risultati positivi al virus.

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 6.564. Altri 2.671 sono “in via di guarigione”, cioè negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Per quanto riguarda i contagi sono 27.774 (+152) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: I ricoverati in terapia intensiva sono 155. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2307. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.861. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 181.316, di cui 98.750 risultati negativi.

Casi attualmente positivi regione per regione: 37.092 in Lombardia, 15.323 in Piemonte, 8.681 in Emilia-Romagna, 7.116 in Veneto, 5.190 in Toscana, 4.370 nel Lazio, 3.427 in Liguria, 3.219 nelle Marche, 2.939 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 2.530 in Campania, 1.809 in Abruzzo, 1.041 nella Provincia autonoma di Trento, 984 in Friuli Venezia Giulia e 650 in Calabria.