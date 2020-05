RESTIAMOACASA: programmazione culturale online dal 4 al 10 maggio

Cagliari, 4 Maggio 2020 – Per la quinta settimana di programmazione virtuale del progetto #RESTIAMOACASA promosso dall’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Verde pubblico del Comune di Cagliari, i Musei Civici e i Beni Culturali propongono nuovi contenuti e appuntamenti all’interno del consueto calendario settimanale, studiato per coinvolgere i followers e attirare gli appassionati d’arte della rete.

Ancora una volta sarà la piattaforma Facebook il canale privilegiato su cui il pubblico potrà seguire le attività culturali quotidiane di intrattenimento.

Lunedì 4 alle 18, i Musei Civici presentano la rubrica “Riscoprendo il Novecento sardo”, pensata come un affondo sulla figura di un artista isolano del XX secolo. Uno storico dell’arte proporrà un video-approfondimento su Giuseppe Biasi (piattaforma Facebook Galleria Comunale d’Arte);

Martedì 5 alle ore 12, i Beni Culturali propongono un video per la rubrica “Labor_ando….Labor_ando”, attraverso cui, seguendo le indicazioni di guide turistiche esperte, il pubblico potrà creare il suo “Elefante della Torre”. Alle ore 18 entrano in scena i Musei Civici con uno storico dell’arte che presenta, in diretta, un Virtual tour all’interno del Museo D’Arte Siamese Stefano Cardu. La proposta del giorno verte sul tema delle “Katane e avori giapponesi”. Il pubblico potrà interagire con il relatore (piattaforma Facebook Beni Culturali; Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu);

Mercoledì 6 la giornata si apre alle 12 con “Visitando dal divano”, un video proposto dalle guide turistiche dei Beni Culturali per raccontare in pillole “Il Carcere di Sant’Efisio”. Alle 18 i Musei Civici mandano “in onda” un video per la rubrica “A tu per tu” con l’opera dove uno storico dell’arte descrive le opere di “Pio Semeghini nella Collezione Ingrao” (Piattaforma Facebook Beni Culturali; Galleria Comunale d’Arte);

Giovedì 7 le guide turistiche dei Beni Culturali posteranno alle 12 il “Fotoquiz”, un quiz fotografico pensato per interagire con il pubblico, offrendo a chi presenta per primo la giusta soluzione, dei premi. I Musei Civici presentano alle 16 un video: “L’Arte spiegata ai bambini. Arte in Biblioteca”. La rubrica, pensata per i più piccoli, ma che diverte anche gli adulti, propone una serie di attività creative (Piattaforma Facebook Beni Culturali; Galleria Comunale d’Arte);

Venerdì 8, alle 12, la proposta delle guide turistiche dei Beni Culturali con un video della rubrica “Labor_ando….Labor_ando” dedicato alla riproduzione degli Antichi giochi dei romani. Chiude la serata alle 19 per i Musei Civici, l’intervista in diretta di uno storico dell’arte dei Musei Civici. Chiunque potrà interagire col relatore (piattaforma Facebook Beni Culturali; Galleria Comunale d’Arte);

Sabato 9 alle ore 18, i Musei Civici vanno in scena con il “Virtual Tour in 3D”: uno storico dell’arte, in diretta dal Museo D’Arte Siamese Stefano Cardu, presenta “Le porcellane siamesi”. Gli ascoltatori potranno interagire con l’esperto postando un commento (piattaforma Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu);

Domenica 10, aprono la giornata di appuntamenti alle ore 12 i Musei Civici con la rubrica Caccia all’autore e, sempre alle 12, “In cucina con Tigellio”, un video tutorial proposto dai Beni Culturali: si parlerà della ricetta “Panis et moretum” (piattaforma Facebook Galleria Comunale d’Arte; Beni Culturali)

In sintesi, ecco il calendario completo degli appuntamenti:

Lunedì 4 maggio ore 18 Musei Civici – https://www.facebook.com/GCDAC/ – “Riscoprendo il Novecento sardo. Giuseppe Biasi”

Martedì 5 maggio ore 12 BENI CULTURALI – https://www.facebook.com/BeniCulturalidiCagliari/ – “Labor_ando….Labor_ando. L’Elefante della Torre” / ore 18 Musei Civici – https://www.facebook.com/museostefanocardu/ – Virtual Tour del Museo D’Arte Siamese Stefano Cardu. Katane e avori giapponesi – LIVE

Mercoledì 6 maggio ore 12 BENI CULTURALI – https://www.facebook.com/BeniCulturalidiCagliari/ – “Visitando dal divano. Il carcere di Sant’Efisio” / ore 18 Musei Civici – https://www.facebook.com/GCDAC/ – “A tu x tu con l’opera. Pio Semeghini nella Collezione Ingrao”

Giovedì 7 maggio ore 12 BENI CULTURALI – https://www.facebook.com/BeniCulturalidiCagliari/ – “Fotoquiz” / ore 16 Musei Civici – https://www.facebook.com/GCDAC/ – “L’Arte spiegata ai bambini. Arte in Biblioteca”

Venerdì 8 maggio ore 12 BENI CULTURALI – https://www.facebook.com/BeniCulturalidiCagliari/ – “Labor_ando….Labor_ando. Antichi giochi dei romani” / ore 19 Musei Civici – https://www.facebook.com/GCDAC/ – Intervista – LIVE –

Sabato 9 maggio ore 18 Musei Civici – https://www.facebook.com/museostefanocardu/ – Virtual del Museo D’Arte Siamese Stefano Cardu. Le porcellane siamesi- LIVE –

Domenica 10 maggio ore 12 BENI CULTURALI – https://www.facebook.com/BeniCulturalidiCagliari/ – “Cucina con Tigellio. La cucina romana, Panis et moretum” / ore 12 Musei Civici – https://www.facebook.com/GCDAC/ – “Caccia all’autore”

