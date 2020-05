Oggi a Cagliari bisogna attendere alle 10 per apertura parchi e cimiteri

Cagliari, 4 Maggio 2020 – I parchi cittadini e i cimiteri non aprono come previsto dalla delibera del Sindaco Truzzu ieri sera nella quale si affermava che questi luoghi avrebbero aperto con orari pre covid ma oggi i cagliaritani si sono accorti che non era così. Infatti, aspettando la comodità degli addetti al controllo di questi parchi che hanno deciso di aprire alle 10 con il banale pretesto di consentire alle squadre adibite ai controlli di predisporre i loro opportuni dispositivi di protezione.

La polizia locale provvederà ad evitare eventuali assembramenti. A partire da martedì 5 si riprenderà con i consueti orari di apertura al pubblico.