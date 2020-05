Il Consiglio della Municipalità di Pirri del 5 maggio 2020 prenderà il via alle 18

Cagliari, 4 Maggio 2020 – Per poter consentire al Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, di prendere parte alla seduta, il Consiglio della Municipalità di Pirri convocato in via di urgenza per martedì 5 maggio 2020, si riunirà non alle 16,30, come inizialmente previsto, ma alle 18.

La modalità dello svolgimento della riunione sarà telematica tramite videoconferenza.

Confermato l’ordine del giorno della seduta che sarà il seguente:

Illustrazione da parte del Sindaco Paolo Truzzu del progetto di bilancio di previsione finanziario 2020/202/2022 e Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 – 2021 – 2022 (Deliberazione di G.C. n. 47 del 23/04/2020). Discussione finalizzata al rilascio del Parere bilancio di previsione 2020/21/22 Comunicazioni della Presidente. Com