Giovane sassarese già agli arresti domiciliari commette altri furti nelle case nonostante il Coronavirus: arrestato nuovamente per furto aggravato e questa volta portato in carcere.

Sassari, 4 Maggio 2020 – Continua l’attività della Polizia di Stato volta alla repressione dei furti in appartamento ed ai reati contro il patrimonio in genere. E nonostante l’attuale scenario di emergenza sanitaria, c’è chi continua a delinquere dedicandosi soprattutto ai furti in appartamento ed ai reati contro il patrimonio.

In questo caso M.D., 30 anni, di Tempio Pausania, residente in città, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un precedente furto commesso in un appartamento, nel corso del quale, senza alcuno scrupolo, per procurarsi la fuga aveva picchiato un uomo, causandogli gravi lesioni.

L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa, nel quartiere periferico di Li Punti, quando il giovane si è introdotto nell’appartamento di una donna alla quale, in precedenza, aveva pretestuosamente chiesto delle informazioni per accertarsi della sua assenza, e dopo una volta dentro è andato via con un ingente numero di gioielli.

L’attenta descrizione fornita dalla donna e gli elementi recuperati dagli investigatori, hanno per messo agli agenti della Squadra Mobile, di risalire all’identità dell’uomo, a carico del quale è stata formulata richiesta all’Autorità Giudiziaria di un’adeguata misura restrittiva, in sostituzione degli arresti domiciliari, che data la sua condotta delinquenziale, non ha sortito alcun effetto deterrente.