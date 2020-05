Coronavirus, i positivi in Italia tornano sotto quota 100mila: 1.221 i nuovi casi, 195 i decessi. Per la prima volta zero contagi in Sardegna.

Roma, 4 Maggio 2020 – Sale a 211.938 il numero degli italiani colpiti dal coronavirus dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 1.221 casi (ai minimi dal 10 marzo, ieri +1.389). Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. Oggi si registrano 1.225 guariti (ieri 1.740), con il totale che sale a 82.879, mentre rispetto a ieri torna a salire lievemente il numero dei decessi, 195 contro i 174 di 24 ore fa, per un totale di 29.079. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende per la prima volta da quasi un mese sotto i 100mila, in totale sono 99.980.

Continuano a calare anche i ricoveri: quelli ordinari sono scesi di 419 unità, e sono oggi 16.823. Quelli in terapia intensiva si riducono di 22, scendendo a 1.479, trentesimo giorno consecutivo di calo. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.678. Infine, sono stati fatti in 24 ore 37.631 tamponi, in calo rispetto a ieri (quasi 45mila) e soprattutto rispetto al record del primo maggio che aveva fatto segnare 74.208 tamponi in un giorno.

Sono 4.385 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi 2.955 sono in isolamento domiciliare, 1.335 sono ricoverati non in terapia intensiva, 95 in terapia intensiva. Sono 524 i pazienti deceduti e 1938 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 6847 casi.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, in Sardegna non si registrano né nuovi contagi né decessi. È quanto accertato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento dei dati sui casi di positività al Covid-19.

I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.076, con un incremento di 4 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.593, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 134. Si registrano 2 decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 299 il numero complessivo di morti da Covid-19.

Nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta si è registrato un decesso ed un solo nuovo caso positivo di coronavirus. Il totale delle vittime sale così a 139, mentre i positivi dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 1143. I casi positivi attuali sono 304, mentre i guariti sono 700, 25 in più di ieri.

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.175 casi di positività,159 in più rispetto a ieri: incremento fra i più bassi in assoluto fra quelli registrati finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 200.427 (+3.352). Le nuove guarigioni oggi sono 196 (13.525 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -61, passando dai 9.045 registrati ieri ai 8.984 odierni. Ventiquattro i nuovi decessi (in totale sono arrivati a 3.666), in linea con gli ultimi giorni: riguardano 7 residenti nella provincia di Piacenza, 1 in quella di Parma, 1 in quella di Reggio Emilia, 3 in quella di Modena, 5 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 4 a Ferrara, 1 a Ravenna, 1 in quella di Forli’-Cesena (nel territorio cesenate), 1 nel riminese. Nessun nuovo decesso da fuori regione.