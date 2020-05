Ats Olbia – Un nuovo respiratore polmonare per la Rianimazione di Olbia

Olbia, 4 Maggio 2020 – Prosegue la generosità della popolazione e degli imprenditori nei

confronti degli operatori sanitari impegnati nella lotta al Coronavirus:

in questi giorni alla Rianimazione dell’ospedale di Olbia è stato donato un respiratore polmonare di ultima generazione.

“Ringraziamo la Società Vigna del Toro per il gesto di grande generosità che consentirà agli operatori sanitari di affrontare con armi sempre più all’avanguardia questa impegnativa battaglia”, dichiara la Direzione della Assl Olbia.

La multinazionale operante nel settore vitivinicolo, con vigneti a Enas e Palau, ha voluto donare una apparecchiatura salvavita in tutti gli ospedali dei territori in cui possiedono delle terre. Il Giovanni Paolo II di Olbia è uno di questi.

Un gesto molto gradito dagli operatori sanitari ringraziano la generosità di tutte le persone che, con piccole o grande gesto, hanno fatto sentire la loro vicinanza e supporto a chi in questa battaglia è stato sempre schierato in prima linea.