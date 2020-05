Coronavirus. Il ministro Boccia trasmette atti a Avvocatura, ” È ufficiale impugniamo decisione Calabria”.

Roma, 3 Maggio 2020 – Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha impugnato l’ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile che riapre bar, pasticcerie, ristoranti e agriturismi (solo con servizio all’esterno). Gli atti sono stati trasmessi come da prassi all’Avvocatura generale dello Stato. Nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte aveva spiegato che: “Iniziative che comportino l’introduzione di misure meno restrittive di quelle disposte su base nazionale, non sono possibili” perché in contrasto con le norme del decreto legge Covid “e quindi sono da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, illegittime”.

“Penso che in un momento come questo nessuno può permettersi di anticipare scelte che non sono considerate sicure, mettendo a rischio la vita di lavoratori e clienti. Questo non è giusto” ha spiegato il ministro Boccia. E aggiunge: “Non mi potrei perdonare un solo focolaio in un solo bar, in Calabria come altrove”. “Con Santelli giovedì ci siamo parlati, le ho chiesto di tornare indietro, le ho inviato una lettera di invito trasformata in diffida” ha spiegato a “Mezz’ora in più “. Il ministro poi aggiunge che: “La Calabria fa meno della metà dei tamponi del Trentino Alto Adige avendo il doppio della popolazione”.

“La presidente sa che il luogo del confronto è il tavolo permanente dei presidenti di Regione. Ci siamo visti molte volte con i suoi colleghi e mi dispiace che lei nelle ultime due videoconferenze non si sia nemmeno presentata e confrontata. Questo non va bene, io l’ho anche chiamata prosegue Boccia – Lei conosce bene quali sono le procedure e ha ancora tempo per ritirare l’ordinanza. Se non dovesse farlo sa quello che succede quando parte una lettera che diffida ad andare avanti rispetto a quell’ordinanza. Mi auguro che la presidente Santelli segua le regole che disciplinano la nostra vita dentro le istituzioni. Sa che quell’atto è illegittimo”. Il ministro poi ricorda: “Dopo il 18 maggio o nella settimana successiva ci saranno delle differenze territoriali” per quanto riguarda le riaperture.

Nelle ultime ore, il Presidente della Regione Calabria, non ha rilasciato alcuna dichiarazione sullo scontro che si sta consumando con il governo. Al suo profilo twitter, la governatrice Santelli, affida il suo pensiero dopo la partecipazione ad un programma tv: “L’Italia è profondamente diversa non solo per numero di contagi ma anche per realtà economiche. Il Governo riapre la grande industria manifatturiera che in Calabria non c’è. La nostra economia si basa su altro e va tutelata con urgenza”.