Primo caso di Covid-19 a Benetutti in provincia di Sassari: colpito un 80enne del paese e messi in quarantena i famigliari e i paramedici del 118 che lo hanno trasportato nell’ospedale nuorese.

Benetutti (SS), 2 Maggio 2020 – A Benetutti, paese termale nel Goceano, in provincia di Sassari, ieri si è scoperto il primo caso di positività al Covid-19.

Il contagiato è un 80enne che nei giorni scorsi è stato trasportato in ambulanza dal personale del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro per un problema dermatologico dove poi è stato sottoposto al tampone è risultato positivo e poi subito ricoverato nell’apposito reparto.

La notizia è stata data ieri ai familiari al Sindaco del paese, Enzo Cosseddu, che a sua volta ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza e i protocolli previsti dal caso.

Dopo il ricovero del pensionato sono stati posti in quarantena la sorella con cui viveva e altre due persone con le quali aveva avuto dei contatti e paramedici del 118 che lo ha accompagnato al San Fracesco.

La notizia è comunque ufficiale anche se l’Ats non mi ha ancora avvisato, ha detto Cosseddu. Noi come Amministrazione – aggiunge – stiamo facendo il possibile e ciò che è di nostra competenza. E, quindi colgo l’occasione per formulare gli auguri di pronta guarigione al nostro cittadino e invito la popolazione a mantenere la calma e a rafforzare ancora di più le misure di sicurezza e il rispetto delle ordinanze”.