Riformatori Sardi – Gruppo consiliare Iglesias. Dichiarazione delle consigliere Valentina Pistis e Luisella Corca su Festa Lavoratori nel tempo del Coronavirus.

Cagliari, 1 Maggio 2020 – Le consigliere comunali dei Riformatori di Iglesias, Valentina Pistis e Luisella Corca, in un comunicato dichiarato che “Non è un caso il fatto di aver scelto la “festa dei lavoratori” per rendere pubbliche le nostre dichiarazioni in relazione all’emergenza che stiamo vivendo” – dichiara Valentina Pistis, capogruppo dei Riformatori Sardi in Consiglio Comunale.

“In un momento così complicato, – continuano – dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, non possiamo che stringerci alla nostra comunità e studiare tutte le misure necessarie e utili per la ripartenza. Mettiamo da parte le polemiche di questi ultimi mesi, l’unico obiettivo, oggi, è quello di arginare l’impatto economico di questa crisi sul fatturato del commercio, delle attività produttive e del turismo”.

Prosegue Pistis “Con la Collega Corda abbiamo studiato degli interventi mirati, si tratta di due mozioni che verranno discusse nel prossimo consiglio comunale del 8 maggio p.v., partendo dal nostro programma di governo che ci ha visto impegnate nelle amministrative del 2018. Sono provvedimenti seri, precisi e con copertura finanziaria, che intervengono a favore delle categorie colpite dalle restrizioni applicate per il coronavirus. Attivare lo sportello dedicato alle attività produttive, implementare l’ufficio Europa, esonerare dal pagamento della tosap le attività di somministrazione alimenti e bevande, incentivando l’uso di spazi esterni, sono tutte misure che si possono immediatamente mettere in pratica”.

“Il momento degli slogan – conclude la nota delle esponenti politiche comunali – è terminato, il fondo del barile raschiato, oggi la nostra priorità è quella di far ripartire il tessuto economico della città a prescindere dalle maggioranze o dalle minoranze, nell’esclusivo interesse dei cittadini”. Red-com