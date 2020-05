Primo maggio, Catalfo: “Garantisco mio impegno a tutti i lavoratori per la ripresa”

Roma, 1 Maggio 2020 – “Questo mio Primo maggio da ministro voglio dedicarlo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questo periodo ci hanno permesso di affrontare questa emergenza” determinata dalla pandemia Covid-19.

Lo afferma in un video su Facebook il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. Parla di “medici, infermieri, operatori socio-sanitari, farmacisti, forze dell’ordine, dipendenti di banche, uffici postali e supermercati, consulenti del lavoro, operatori dell’informazione solo per citarne alcuni: milioni di persone che purtroppo in alcuni casi hanno pagato anche con la vita il loro sacrificio. Sono loro l’emblema del Primo maggio 2020”, afferma rivolgendosi a loro ma anche “a tutti i lavoratori e le lavoratrici che tra pochi giorni riprenderanno l’attività, e a tutti quelli che la riprenderanno tra qualche settimana”, a cui “garantisco il mio impegno”.

Questo è un Primo maggio, afferma ancora Catalfo, che “ricorderemo per molti anni”, ma “oggi ci è ancora più chiara una cosa: l’importanza del nostro lavoro come mezzo di sostentamento, ma anche come possibilità di esprimerci. Il tutto in piena sicurezza. Questi valori sono stati messi a dura prova da questo momento storico”.

Per quel che riguarda gli interventi a sostegno dei lavoratori Catalfo ha ricordato che “come governo stiamo facendo tutto il possibile per quei cittadini che vogliono ripartire dopo che hanno dovuto interrompere, seppur temporaneamente, la loro attività” a causa dell’emergenza coronavirus”. E ricorda alcuni numeri. “Come prima risposta all’emergenza abbiamo garantito un sostegno a circa 19 milioni di persone. Lo abbiamo fatto stanziando 10 miliardi di euro dei 25 totali del decreto Cura Italia, solo per il capitolo lavoro. Nel nuovo decreto che verrà approvato nei prossimi giorni, le risorse stanziate saranno più che raddoppiate – sottolinea – per sostenere negozianti, commercianti, dipendenti, ma anche colf e badanti: tutte le categorie di lavoratori che ne hanno bisogno”. Catalfo rimarca, tra l’altro, che nel nuovo decreto sono previsti finanziamenti a fondo perduto per le piccole imprese e che gli ammortizzatori sociali saranno rifinanziati ed estesi “per altre nove settimane” oltre al Reddito di emergenza “per alcuni mesi”.

Proprio a proposito del Reddito di emergenza il ministro in un’intervista a Repubblica ha poi spiegato che sarà “un reddito temporaneo per due o tre mesi” e “immaginiamo una platea di 1 milione di famiglie e una spesa tra 1,2 e 1,8 miliardi. L’assegno varia da 400 euro per un single a 800 euro per una famiglia”. Sarà possibile integrare Rem e Reddito di cittadinanza: per i “lavoratori poveri, compresi gli autonomi -spiega- sarà possibile sommare il piccolo sostegno che ricevono fino alla soglia del Rem. Chi prende 200 euro di Rdc potrà integrare fino ad arrivare a 400 euro di Rem”.