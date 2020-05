Coronavirus, Protezione civile: 269 decessi, 2.304 guariti, 608 malati in meno rispetto a ieri

Roma, 1 Maggio 2020 – Sono 207.428 i casi totali di coronavirus finora registrati in Italia, comprendenti il numero di persone attualmente positive (100.943, in decremento di 608 rispetto a ieri), quelle guarite (78.249, in aumento di 2.304 su ieri) e quelle purtroppo decedute (siamo a quota 28.236, con un incremento di 269 su ieri, incremento che è comunque il secondo più basso dai primi di marzo ad oggi).

In flessione – riferisce il Dipartimento nazionale della Protezione civile nel bollettino quotidiano sulla diffusione dell’epidemia – il numero di persone ricoverate per sintomi lievi o meno gravi: sono 17.569, contro le 18.149 di ieri. Continua a scendere il numero di ricoverati nelle terapie intensive: oggi ne risultano 1578, cioè 116 meno di ieri. In leggero incremento di 88 unità invece rispetto alle 24 ore precedenti il numero di persone in isolamento domiciliare: sono 81.796, pari all’81% degli attualmente positivi.

Tamponi Rispetto a ieri sono stati effettuati 74.208 tamponi in più, per un totale di 2.053.425. E’ quanto specifica la protezione civile nel consueto aggiornamento quotidiano sul contagio del Coronavirus in Italia. I casi testati ad oggi sono 1.398.633 con un incremento rispetto a ieri di 43.732.