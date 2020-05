Chiusura temporanea uffici aperti al pubblico della Questura di Oristano

Oristano, 1 Maggio 2020 – La questura di Oristano rende noto che fino al 17 maggio prossimo, per continuare a dare esecuzione alle misure vigenti in materia di Covid-19, atte a garantire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato e in virtù delle ulteriori prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione, destinati al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno saranno temporaneamente chiusi al pubblico.

Saranno assicurate le attività relative alla ricezione della manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale. L’Ufficio Licenze, Ufficio Armi e Ufficio Passaporti, invece saranno disponibili previo appuntamento, al numero 0783 21421.

Resta aperto, inoltre, l’Ufficio denunce.