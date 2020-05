Arrestato oggi dai carabinieri del Nucleo Investigatori di Cagliari il terzo componente della banda che compiuto numerose rapine del Cagliaritano.

Cagliari, 1 Maggio 2020 – Ora ha un nome il terzo componenti di una banda di rapinatori che nell’ultimo periodo avevano preso di mira i supermercati e attività commerciale del cagliaritano. Infatti, oggi i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari, guidati dal Ten.Col. Miche Lastella, dopo gli arresti il 6 aprile scorso, dei cugini Salvatore e Giovanni Nonne, rispettivamente di 39 e 30 anni, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, Alessandro Pibia, 32 anni, di Decimoputzu che dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso e detenzione illegale di arma da fuoco.

Il 32enne, secondo quanto accertato dagli investigatori dell’Arma, il 4 gennaio scorso a bordo di una Golf ha accompagnato i Nonne per mettere a segno la rapina ai danni del supermercato Md di Uta. Qui i rapinatori, armati di fucile e mitraglietta e con i volti coperti da passamontagna, hanno costretto un dipendente del market a consegnare loro duemila euro.

Al momento, fa sapere Il Ten. Col. Lastella, sono in corso indagini per stabilire l’arrestato di oggi abbia preso parte anche ad altre rapine, visto che i due cugini hanno messo a segno colpi a Decimomannu, Villaspeciosa, Uta e Vallermosa. Inoltre i cugini avevano anche in programma un colpo in un altro supermercato e una rapina in abitazione ai danni di una anziana.