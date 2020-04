Fase due del Coronavirus: mascherina e una app per sapere se il bus è pieno

Roma, 30 Apr 2020 – Mascherine, distanziamento e una app per monitorare lo stato di affollamento dei mezzi pubblici. Queste le linee guida per i trasporti pubblici nella fase due su cui si sta muovendo il ministero dei trasporti. “Un passeggero senza mascherine teoricamente non dovrebbe salire, quindi bisognerebbe impedire questa operazione”. Queste le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, parlamentare e vice segretario del Partito Democratico, ad Agorà Rai Tre.

“Abbiamo anche messo allo studio insieme alla Ministra Pisano l’ipotesi di una app che là dove c’è tanta congestione di passeggeri ci sia la possibilità di poter dire prima ai passeggeri che vogliono salire su quel mezzo, guarda che quel mezzo arriverà pieno e quindi dovrai aspettare quello successivo”.

”Non ci sono spazi decisionali, perché quella (del distanziamento fra le persone) è la prescrizione che vale per tutto quello che verrà riaperto, per tutte le attività che ci saranno dal 4 maggio in poi”.