Domenica prossima 3 Maggio in Concerto a casa Sebastiano Bussu Pianoforte

Cagliari, 30 Apr 2020 – Domenica 3 maggio alle 18,00, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube Ente Concerti Oristano sarà visibile il quarto appuntamento video di “Domenica in concerto a casa”. L’ospite di questa settimana sarà la giovane pianista oristanese Sebastiano Bussu.

“Domenica in concerto a casa” è organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e del Comune di Oristano.

Seabstiano Bussu ha intrapreso lo studio del pianoforte a dieci anni sotto la guida della professoressa Alessandra Medde per poi proseguire gli studi presso la Schola Cantorum di Parigi dove nel 2017 ha conseguito il Diplome Supérieur con la massima menzione “Très ben à l’unanimité”. Nel 2019 ha poi conseguito la laurea triennale in pianoforte presso il conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida della professoressa Maria Lucia Costa.

Nel corso degli anni ha preso parte a numerose masterclass e ha conseguito diversi primi e secondi premi in concorsi.

Ha suonato in Italia, Francia, Spagna e Austria per associazioni concertistiche ed enti musicali fra i quali l’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano, l’Ente Musicale di Nuoro, l’associazione “Incontri Musicali” di Cagliari in qualità di pianista nel “Carnevale degli animali” di Saint-Saëns con l’orchestra degli incontri musicali, l’associazione organizzatrice del concorso di Xabìa, l’associazione CDG di Perugia, la Salle “Cesar Franck” della Schola Cantorum di Parigi, la Ehrbar Saal di Vienna, la stagione estiva “Notturni di Note” del Conservatorio di Cagliari. Com