Comune di Porto Torres autorizza ingresso ai Cimiteri di fiorai e marmisti: la disposizione Ã¨ contenuta nella nuova ordinanza firmata dal sindaco WheelerÂ

Porto Torres (SS), 30 Apr 2020 – Sì all’ingresso nei cimiteri comunali di Porto Torres dei fiorai e dei marmisti, su richiesta dei familiari, per la manutenzione dei loculi, la deposizione di lapidi o di fiori. Lo ha previsto la nuova ordinanza del sindaco Sean Wheeler.

Il sindaco ha così accolto la richiesta arrivata dai fiorai della città e dei marmisti, che avevano manifestato la volontà di poter continuare il proprio lavoro e soddisfare le richieste dei familiari. L’ordinanza prevede che l’accesso sarà consentito ai fiorai e marmisti che faranno regolare richiesta per conto e a nome dei familiari o parenti dei defunti tumulati nei due cimiteri cittadini. L’accesso sarà consentito il mercoledì per i marmisti e il venerdì per i fiorai, tra le 9 e le 12. In ogni caso, per ogni cimitero, non potranno essere presenti oltre tre ditte e per un massimo di due addetti ciascuna.

I cittadini che volessero deporre dei fiori o apporre lapidi sulla tomba dei propri cari defunti, potranno prenotare il servizio presso il proprio fioraio o marmista di fiducia. A loro volta, queste due categorie professionali dovranno compilare l’istanza, pubblicata nella sezione Avvisi e scadenze nella pagina web del Comune, e inoltrarla all’ufficio gestione cimiteri e polizia mortuaria alla mail pec ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it. Com