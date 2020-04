Comune di Cagliari – Didattica a distanza: donati oltre 100 tablet agli studenti dell’Istituto Comprensivo Pirri 1-2

Cagliari, 30 Apr 2020 – La Protezione Civile del Comune di Cagliari, coordinata dall’Assessorato dell’Innovazione Tecnologica, Ambiente e Politiche del Mare, in sinergia con l’Assessorato Affari generali, Pubblica istruzione, Politiche universitarie e del Diritto allo studio e con la Municipalità di Pirri, sta consegnando in questi giorni 103 tablet ad altrettanti studenti dell’Istituto Comprensivo Pirri 1-2, per consentire lo svolgimento della didattica a distanza.

L’iniziativa promossa dal dirigente scolastico, Valentino Pasquale Pusceddu, permetterà agli studenti l’accesso alle lezioni che vengono svolte in via telematica dagli insegnanti, dando pertanto continuità alle attività formative, in questo periodo di chiusura forzata delle scuole imposta dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.

Prevista una prossima successiva consegna di ulteriori 40 tablet circa. Com