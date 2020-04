Per le politiche sul Coronavirus l’instabile Trump causa oltre 2.200 morti in 24 ore, negli Usa il virus fa più vittime della guerra in Vietnam.

Washington, 29 Apr 2020 – Lo dicono tutti. Il presidente Usa con la testa non ci sta. Ignora tutto. Non conosce la geografia, non sa niente di come si governa ma usa solo il suo potere per comandare causando danni incalcolabile agli Stati Uniti d’America. E, dopo aver causato la morte di alcuni cittadini che hanno ingerito disinfettanti, seguendo i suoi scellerati consigli, i morti, per colpo della sua ignorante demenza, il Coronavirus negli Stati Uniti uccide in 24 ore quasi 2.500 persone, e proprio ieri, i morti sono stati 2.200 e i nuovi casi di contagio sempre a ieri, hanno superato il milione.

Infatti, il bilancio è aumentato a 58.365 vittime, superando così la soglia simbolica dei soldati statunitensi morti durante la guerra del Vietnam (58.220). In 12 settimane il virus ha ucciso più persone che 16 anni di conflitto. Perciò se il ritmo dei contagi da Covid sarà quello registrato in questi giorni i decessi arriveranno presto a 100 mila, solo negli Usa.

Il presidente statunitense ha firmato un decreto per tenere aperti gli impianti che processano la carne e ha annunciato che è in corso un’inchiesta ‘molto seria’ su quanto la Cina ha fatto per evitare la diffusione del virus. L’immunologo Anthony Fauci, ancora al suo posto dopo la minaccia del suo licenziamento, ha invece avvisato la popolazione: “Bisogna prepararsi al ritorno dei contagi in autunno”.

Infine, il miglior presidente degli Stati Uniti, come lui si dichiara, ma è stato il fratello peggiore di Nerone, l’economia statunitense è in ginocchio. Le richieste per i sussidi di disoccupazione hanno raggiunto quota 26.5 milioni, all’incirca un sesto dei lavoratori statunitensi. Il tasso di disoccupazione previsto dall’amministrazione Trump per il mese di aprile si aggira intorno al 16%.

Dopo questi ultimi dati gli americani ha chiaro il quadro che rappresenta la figura che li guida: una persona incapace permeato dalla sua megalomania, che però inquadra bene il personaggio, un presidente ignorante, che come zio paperone, per fare i soldi non guarda in faccia nessuno. Come, infatti, facevano i suoi avi che si sono arricchiti facendo affari come i mafiosi italiani.

Ecco cosa rappresenta oggi Trump nel mondo:

Il sentimento anti-Trump è particolarmente diffuso nei paesi dell’Europa occidentale: circa tre persone su quattro o anche più non hanno fiducia in Trump in Germania, Svezia, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Inoltre, Trump riceve giudizi particolarmente negativi in Messico, dove l’89% non ha fiducia in lui.

In quasi tutti i paesi in cui sono disponibili questi trend, Trump riceve giudizi peggiori rispetto al suo predecessore Barack Obama. Come riportato da the Center nel 2017, la fiducia a livello internazionale nel presidente americano è crollata dopo l’incarico di Trump; allo stesso tempo anche il giudizio positivo nei confronti degli Stati Uniti è diminuito.