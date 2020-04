I giochi online preferiti dagli italiani: in testa casinò e scommesse

29 Apr 2020 – Gli smartphone e i dispositivi mobili in generale sono diventati degli elementi imprescindibili in qualsiasi famiglia; i bookmaker e le principali piattaforme di intrattenimento per il gioco di carte e d’azzardo se ne sono accorte e hanno ampliato notevolmente la propria offerta.



Casinò online fra le ricerche maggiormente effettuate dagli italiani

Internet rappresenta una fetta importante del tempo di ognuno di noi: c’è chi ci studia, chi ci lavora, chi lo utilizza per aggiornarsi su specifici software, o semplicemente chi si informa. Ma la ricerca che sembrano effettuare di più gli italiani è quella che riguarda i giochi, in particolare di carte e prettamente quelli da casinò. Tralasciando i grandi classici come UNO, la briscola, scopa e altri della tradizione italiana che si giocano per lo più in famiglia ancora nella maniera “tradizionale”, la ricerca dell’utente medio italiano ricade soprattutto sulle slot machine online, potendo sfruttare anche le tante promozioni che le varie piattaforme esistenti offrono. Le regioni dove sembra si giochi maggiormente online, stando agli ultimi dati del 2019, sono l’Abruzzo e la Sardegna, toccando rispettivamente il 100% e il 99%, mentre la regione con la percentuale più bassa è il Lazio, con “solo” l’81%. Sicuramente, la mole delle ricerche è ingigantita dal fatto che chi prova il casinò online ricercherà almeno, mediamente dicono le statistiche, tre piattaforme; vien da sè che questi dati, sono sì veritieri, ma dovrebbero essere filtrati. La passione per i casinò e i giochi di carte, dunque, non sembra conoscere crisi, nonostante il governo italiano, ma del resto come molto altri governi europei, sia diventato più severo e abbia introdotto delle nuove restrizioni riguardo il gioco d’azzardo e le scommesse.



Un po’ di numeri sui casinò online

Come dicevamo, il mercato dei casinò online in Italia ha registrato una crescita molto potente, in termini di numeri parliamo di un volume d’affari pari a 831,4 milioni di euro, a fronte del fatturato del 2017, “fermo” a 710 milioni. Un +17% quindi, per un’industria che sembra non sentire alcun tipo di crisi e che, se prendiamo in considerazione gli ultimi quattro anni, invece, l’aumento è stato sempre almeno del +10%. Non c’è dubbio che il successo dei casinò online, dei siti di scommesse e di tutto ciò che riguarda il gioco online, sia indissolubilmente legato alla proliferazione del “mobile”. Difatti, si è passati molto rapidamente dai giochi e le piattaforme fruibili soltanto da computer ad applicazioni che pesano pochi megabyte scaricabili sul proprio smartphone o dispositivo mobile. Per un settore che cresce, ce n’è uno che scende: l’industria dei cavalli, ad esempio, negli ultimi due anni ha visto i numeri più bassi dal dopoguerra e non è sicuramente un caso. Solo i veri appassionati si recano all’ippodromo o al casinò per sentire quel brivido; altri, i cosiddetti “giocatori della domenica”, si accontentano abbondantemente di giocare comodamente da casa con il proprio telefonino.

La nascita di così tante piattaforme che ospitano giochi di casinò online, ha come risultato finale una vasta offerta per l’utente, che si ritrova spesso “coccolato” da migliaia di promozioni con bonus di benvenuto e slot machine dalle grafiche strabilianti che farebbero appassionare anche i più scettici.

