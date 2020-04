Cagliari, 29 Apr 2020 – Una serie di misure per l’edilizia scolastica, con ulteriori risorse economiche per rilanciare e iniettare liquidità al sistema delle piccole e medie imprese. E, soprattutto, assicurare agli studenti edifici efficienti e sostenibili al rientro in classe. Questo è l’appello lanciato con un comunicato diffuso oggi a Cagliar, dal presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco al Governo e alla Regione, con l’intento di dare una svolta all’universo che ruota attorno alla pubblica istruzione: “Lo stop forzato delle attività didattiche – spiega il responsabile dell’emiciclo di Palazzo Bacaredda – ci impone di riprogrammare nuovi interventi per la riqualificazione dei caseggiati che ospitano gli alunni, dalle materne sino agli istituti superiori. Un’occasione favorevole per un restyling delle scuole e la messa in sicurezza di tantissimi edifici sparsi per l’area vasta del cagliaritano e in tutta la Sardegna”.

Un’operazione poderosa, aggiunge Tocco nel comunicato – con l’apertura di un ciclo virtuoso di progetti di ammodernamento per dare ossigeno al mondo della scuola: “Si deve puntare sull’efficienza e sulla sicurezza dei nostri edifici – conclude Tocco – È un segnale importante verso i ragazzi e le famiglie, che stanno scontando una fase complicata dovuta a questa pandemia. I filoni di finanziamento attivati dal Governo e dalla Regione dovrebbero essere destinati agli enti locali, con un programma di rimodernamento edilizio ed efficientamento energetico dei caseggiati scolastici”. Com