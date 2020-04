Ex allevatore di Samugheo ha collasso in strada: trovato e soccorso dai carabinieri della Stazione del paese e i sanitari del 118.

Samugheo (Or), 28 Apr 2020 – I carabinieri della Stazione di Samugheo, dipendente dalla Compagnia cc di Mogoro, questa mattina intorno alle 10,30, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono accorti che un pick-up Mitsubishi di colore blu era accostato nel bordo carreggiata della Sp 71 al km 0+500. A quel punto hanno visto a terra sdraiata, la sagoma di una persona. Quindi i militari, intuendo immediatamente la gravità della situazione hanno dato l’allarme al 118.

Subito dopo, nel giro di pochi minuti sono intervenuti sul posto un’ambulanza di Samugheo, il 118 di Sorgono con un dottore, l’eliambulanza del 118 di Cagliari con un dottore. I sanitari hanno riscontrato un possibile collasso dovuto verosimilmente ad un’intolleranza farmacologica.

L’uomo, un 63enne pensionato, ex allevatore di Samugheo, è stato subito rianimato, e successivamente trasportato all’ospedale San Martino di Oristano, dove è giunto non in pericolo di vita.