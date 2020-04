Centro Donna: attivo servizio di consulenza ginecologica telefonica

Cagliari, 28 Apr 2020 – Con il permanere dell’emergenza sanitaria, in cui è ancora necessario restare a casa secondo le disposizioni previste dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus, il Centro Donna del Presidio ospedaliero Binaghi di Cagliari prosegue l’attività di sostegno ginecologico a tutte le donne su tematiche meno urgenti che potrebbero non richiedere una visita di persona sulle problematiche ginecologiche della vita della donna in età fertile, pre e post menopausa e prevenzione dei tumori ginecologici.

Il servizio di consulenza gratuita ginecologica (non di Ostetricia) è attivo grazie al numero di telefono dedicato 0706092964 dalle ore 8,30 alle ore 13,30, dal Lunedì al Venerdì, cui ci si può rivolgere per esprimere dubbi o domande ad un Ginecologo del Centro Donna. Com