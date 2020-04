Sport e Benessere – La forza di una Squadra – A cura del dottor Andrea Melis.

Cagliari, 27 Apr 2020 – Nell’articolo della settimana scorsa ci siamo lasciati dopo aver parlato di educazione alimentare e dopo aver parlato di quella sinergia che si instaura tra cliente e professionista del benessere.

In relazione a ciò vi ho parlato del fatto che il mio logo che quantifica e qualifica il mio lavoro è imperniato proprio su questo, sul concetto di squadra e oggi di squadra parleremo.

L’ articolo di oggi è valido tanto per i professionisti del settore quanto per i clienti o potenziali tali.

Uno degli obbiettivi che avevo pianificato quest’anno era di perfezionare e migliorare la mia formazione come tecnico e dopo anni e anni dove ho letto e studiato i loro articoli e comprato i loro libri la mia scelta è andata un po’ con la razionalità e un po’ con il cuore alla Project InVictus.

Ognuno di noi può scegliere che tipo di iter può svolgere per crescere professionalmente, ad ogni modo non è importante quale strada con precisione scegli ma il fatto che il tuo percorso, a mio avviso, rispetti determinati requisiti di qualità e quantità dal punto di vista lavorativo e umano.

Credo fortemente nella trasparenza e nell’onestà e se decido di far parte di una squadra deve avere determinate caratteristiche.

Allo stesso modo se creo un gruppo deve avere queste qualità.

Su questo non transigo.

Un punto che volevo sistemare quest’anno che riguarda me come tantissimi colleghi era il discorso relativo alla ricerca di un Testimonial.

Chi conosce il modo in cui io lavoro sa già che dagli albori della mia carriera ho voluto largamente differenziarmi dai colleghi che sono avvezzi a pubblicare, per marketing e per testimonianza di risultati raggiunti, i classici Prima e Dopo che mettono in evidenza il fisico (Molto spesso femminile) e soprattutto parti anatomiche che hanno un impatto di natura visiva forte come glutei e addome.

Ho fatto questa scelta perché le persone che mi contattavano, molto spesso mi chiedevano se era strettamente necessario fare foto in boxer oppure in perizoma/mutande e reggiseno, prima di cominciare il Personal Training con me, per stabilire un punto di partenza.

Chiariamo bene.

Ho uno stile personale a lavoro dove in genere non posto foto ma dei feedback, sotto forma di recensioni da parte dei clienti che mi hanno scelto che si riferisce ai risultati raggiunti.

Ogni tanto pubblico anche io qualche foto se il cliente per primo me lo propone o se ne ravviso io gli estremi.

Ribadisco che è una scelta personale.

Per quanto concerne il discorso Prima e Dopo dei miei colleghi, sia ben chiaro che capisco le motivazioni sottese.

Semplicemente non condivido, per questioni di privacy e riservatezza.

Se fossi una persona che contatta un Personal Trainer, personalmente in presenza di un check obbligatorio fotografico, ripiegherei altrove.

Ripeto sono scelte.

Qualche anno dopo gli inizi della mia carriera come Personal Trainer (Circa quattro anni fa) nella palestra dove lavoravo, mi contattò una ragazza che si allenava lì.

Giovane, bella, molto sveglia e determinata.

Questa ragazza mi chiese, dopo avermi osservato lavorare, delle informazioni relativamente alle mie modalità e ai miei costi.

È una ragazza di cui ho già parlato in un mio precedente articolo:

(http://www.cronacaonline.it/public/content/index.php/2018/12/16/sport-e-benessere-motivaction-a-cura-del-dottor-andrea-melis/).

Fu un piacere parlare con lei perché era dotata di quella bella curiosità e di quell’ acume che nel mio lavoro, quando mi interfaccio con i clienti, è una “Mano Santa” perché si lavora molto bene insieme per via di una comunicazione proficua.

Lei fu la prima cliente con cui sperimentai quel feeling lavorativo e umano che mi portò in seguito a costruire il mio logo aggiungendo la parola ” Team” cioè squadra.

Fu una delle prime con cui si ottennero dei risultati importanti per quanto concerne la ricomposizione corporea.

Dopo mesi di lavoro insieme lei ebbe ciò per cui semplicemente aveva pagato.

Le nostre strade poi si divisero.

Lei andò per la sua strada e io per la mia pur tenendoci in contatto, nonostante i rispettivi impegni e le rispettive carriere.

Natasha Siddi questo è il suo nome, oggi ha costruito una famiglia con due splendidi bambini e uno splendido marito che ama e che da lui è riamata.

Ha costruito (E per questo oltre a tutto il resto la ammiro) una bellissima carriera lavorativa su Instagram dove è diventata un’ Influencer di successo con migliaia di followers al seguito, offrendo i suoi consigli alle donne relativamente alla gestione della propria casa, della propria famiglia e della propria vita.

(https://instagram.com/naty_mamy?igshid=g8lbkubsa24shttps://instagram.com/naty_mamy?igshid=g8lbkubsa24s).

Ci siamo rimessi in contatto da poco e abbiamo ripreso il nostro rapporto professionale facendolo crescere.

Natasha è di nuovo la mia cliente, ed è diventata la mia Testimonial.

Ho passato tutti questi anni a creare uno stile di lavoro che sposasse il benessere psico-fisico.

Lei ora si occupa del mio marketing e della supervisione dei contenuti della mia pagina Instagram: (https://www.instagram.com/andreamelispt/).

Nel tempo ciò che desideravo realizzare lo sto realizzando, senza scendere a determinati tipi di compromessi e promuovendo una sana e prolifica ricerca del benessere.

La forza di una vera squadra per me è tutto.

Se sto andando esattamente dove voglio lo devo anche a te, quindi cara cliente, collega, madre, influencer e compagna di un bell’ esempio di uomo grazie.