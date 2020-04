Sondaggio Ipsos: crollo Lega che resta primo partito al 25,4%. Il Pd segue a -3.

Cagliari, 27 Apr 2020 – Aveva ragione Giorgetti quando ha affermato che il tocco magico del capo della Lega si stava esaurendo. Dal Papete in poi non ne è azzeccata più una. Infatti, oggi, la Lega continua a perdere elettori ma resta, per il momento, al primo posto facendo registrare un calo significativo: nel mese di aprile il consenso si ferma al 25,4%, rispetto al 31,1% del mese precedente. Nelle rilevazioni dell’Istituto Ipsos per il Corriere della Sera, diretto da Nando Pagnoncelli, dal 26 marzo al 23 aprile la Lega ha perso 5,7 punti percentuali.

Il Partito Democratico registra una crescita, come gli alleati Cinquestelle, dello 0,7 per cento attestandosi dietro al Carroccio: 21,3%, poco più di 4 punti al di sotto. Cresce il Movimento Cinquestelle che, nello stesso periodo, passa dal 15,3% al 18,6%. Forza Italia recupera lo 0,7 per cento passando dal 6,8% al 7,5% e quasi un punto guadagna Fratelli d’Italia che dal 13,3% passa al 14,1 per cento confermandosi stabilmente seconda forza d’opposizione. Il calo della Lega fa scendere la coalizione di centrodestra sotto il 50%. Italia viva di Matteo Renzi è ancora in calo: passa dal 3,5 per cento di un mese fa al 3,1 per cento del 23 aprile.

In questo periodo fortemente condizionato dal coronavirus, fra i leader cresce il consenso per Giuseppe Conte che sale al 66%, seguito con un forte distacco dal Ministro della salute Roberto Speranza al 37% (+4%). Scende Giorgia Meloni, in controtendenza rispetto al partito, passando dal 41% al 35%. Calo più marcato per Matteo Salvini che dal 39% scende al 31%. Stabile Nicola Zingaretti al 30% e in ripresa Luigi Di Maio, che guadagna 2 punti percentuali e si ferma al 29%. Fermo anche Renzi al 13%.