Giovane 23enne pregiudicato di Olbia arrestato dai carabinieri della città per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Olbia, 26 Apr 2020 – I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, durante il controllo del rispetto delle disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, quest’oggi hanno arrestato giovane per detenzione di droga ai fini di spaccio.

In particolare il ventitreenne, un disoccupato con precedenti di polizia specifici, è stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari della Sezione Operativa, i quali lo hanno trovato in possesso di una dose ad uso personale di Marijuana e di 200 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Subito dopo è scattata la perquisizione domiciliare dove è stato rinvenuto un altro chilo di Marijuana e materiale per il confezionamento.

Quindi la droga ed il denaro sono stati sequestrati, mentre il ragazzo dopo le formalità di legge è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’A.G. Inoltre il giovane è stato anche sanzionato in merito al mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto legge per il contenimento del virus.