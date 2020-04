Ieri il Comune di Cagliari apporta alcune modifiche alla viabilità nell’anello stradale dalle vie Liguria, Garfagnana e Romagna

Cagliari, 25 Apr 2020 – In modo da riorganizzare, in via sperimentale, la circolazione nell’anello stradale costituito da una parte della via Liguria, della via Garfagnana e delle via Romagna, a partire da oggi, venerdì 24 aprile 2020 verranno istituite delle modifiche alla circolazione stradale.

Nello specifico, nella via Romagna (tratto), nella via Garfagnana e nella via Liguria (tratto), nella via La Vega e nella Piazza Kennedy, con decorrenza immediata, saranno in vigore: la revoca della regolazione mediante impianto semaforico della circolazione nella intersezione stradale tra le vie Romagna e Garfagnana; l’istituzione, nella via Romagna, all’intersezione con la via Garfagnana, della “Direzione obbligatoria a destra” ad esclusione dei bus e taxi in direzione “vai diritto” nella via Romagna; l’istituzione, nella via Romagna nel tratto compreso tra Piazza Kennedy la via Garfagnana del “Senso Unico” di marcia nella medesima direzione e istituzione del segnale “dare precedenza” ai veicoli provenienti dalla via Romagna tratto viale Ciusa-via Garfagnana; l’istituzione, nella via Romagna nel tratto compreso tra la via Garfagnana e Piazza Kennedy di una corsia riservata ai bus ed ai taxi nella medesima direzione con istituzione del segnale di “dare precedenza” all’intersezione con la via Liguria; l’istituzione del “senso unico” di marcia nella via Garfagnana e l’istituzione del segnale di “dare precedenza” all’intersezione con la via Liguria in direzione Piazza Kennedy; l’istituzione, nella via Liguria, all’intersezione con la via Garfagnana della direzione obbligatoria “vai dritto” in direzione Piazza Kennedy e, infine, l’istituzione del segnale di “Fermarsi e dare precedenza” (STOP) nella via La Vega all’intersezione con la Piazza Kennedy. Com