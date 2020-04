Corona Virus: la voce amica delle Acli estende i suoi orari aiuto e informazione via telefono per i cittadini in quarantena

Cagliari, 25 Apr 2020 – Il numero attivato dalle Acli provinciali di Cagliari, assieme ai Giovani delle Acli, per raccogliere le problematiche legate alla situazione di emergenza rimane: 3294786681. Da lunedì 27 il servizio gratuito rimarrà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. Il sabato e la domenica dalle 14 alle 15.

A disposizione anche il supporto scolastico per gli studenti in difficoltà con la didattica a distanza.

L’emergenza Covid-19 prosegue e le richieste di contatto aumentano. Per questo, a partire dal prossimo lunedì 27 aprile, estenderà le fasce orarie di attività il servizio gratuito di ascolto pensato dalle Acli provinciali di Cagliari, assieme ai Giovani delle Acli, per raccogliere le istanze e, dove possibile, di dare un aiuto a chi si trova in difficoltà.

Per usufruire del servizio si può chiamare al numero: 3294786681 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 e il sabato e la domenica dalle 14 alle 15.

«Per via delle svariate richieste, ricevute durante il primo mese di attività, e la ripartenza dei progetti di Servizio Civile Nazionale, abbiamo deciso di ampliare l’offerta, – si legge in una nota delle Acli – non solo incrementando la fascia oraria nella quale poterci contattare, ma inserendo anche il supporto scolastico per le tante famiglie che, con il passaggio alle lezioni online, si trovano in difficoltà. Al telefono risponderanno giovani volontari che si faranno carico delle istanze ricevute e ricontatteranno gli utenti con le risposte in tempi brevi. Speriamo che questa epidemia si plachi presto, nel frattempo proviamo tutti a fare la nostra parte».

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di supportare i cittadini, specie i più anziani, alle prese con le tante diverse problematiche che scaturiscono dall’inedita situazione di quarantena prolungata: dai dubbi sulle regole imposte dai decreti governativi e regionali alle richieste legate al servizio CAF e Patronato (attualmente attivi a distanza).

Attraverso lo stesso numero – conclude il comunicato delle Acli di Cagliari – è possibile accedere anche al servizio di supporto scolastico dedicato agli studenti che hanno difficoltà con la didattica a distanza. Red