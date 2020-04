Contagi Coronavirus – Gli uomini ora più resistenti delle donne ma ne muoiono di più.

In un primo momento si è pensato che le donne, notoriamente più forti degli uomini, fisicamente che psicologicamente, avessero più resistenza al Virus ma in questi giorni il trend si è invertito e le donne hanno superato i machi nel numero dei contagi. Ora, sono arrivate al 51 per cento dei malati.

Infatti prima gli uomini erano i più colpiti, con 59 mila casi che rappresentavano infatti il 54% dei positivi. Ma nel mese di aprile, in circa 20 giorni, secondo l’Istituto superiore di sanità, c’è stata una netta prevalenza di donne, che ora sono il 51,4% delle persone colpite dall’inizio dell’epidemia. Il tutto, mentre la mortalità resta ampiamente sbilanciata dalla parte degli uomini, tra i quali c’è stato il 63,3% dei decessi. Del resto, è stato chiaro fin da subito come il coronavirus provocasse danni maggiori ai maschi.

“Stiamo studiando il motivo di questo “shift” tra i contagiati», spiega a Repubblica Gianni Rezza delle Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. «Intanto però partiamo dal fatto che tra i colpiti ci siano molti lavoratori sanitari, categorie con maggiore presenza femminile, e ospiti delle Rsa, dove ci sono più donne che uomini». In effetti – aggiunge – dei quasi 20 mila operatori sanitari contagiati fino ad ora, i maschi rappresentano poco più del 31%. Proprio l’Istituto ieri ha presentato uno studio sui luoghi dove si è diffusa la malattia ad aprile. Si tratta di un lavoro interessante perché spiega come mai anche molte settimane dopo il confinamento in casa, che risale al 9 marzo, le persone abbiano continuato ad ammalarsi. Visto che l’incubazione della malattia dura 14 giorni al massimo, molti si aspettavano, d’osservare una discesa della curva epidemica anche prima di aprile. Il punto è che il coronavirus ha circolato nei domicili delle persone. Cioè nelle Rsa, le residenze dove vivono migliaia di anziani, e tra le famiglie. Lo studio, che valuta un campione di casi ed è stato illustrato dal presidente dell’istituto Silvio Brusaferro ha chiarito che tra l’1 e il 23 aprile il 44,1% delle infezioni si sono verificate appunto nelle Rsa, il 24,7% in ambito familiare, il 10,8% negli ospedali e negli ambulatori, il 4,2% sul luogo di lavoro e il resto altrove”.

Se la curva epidemica va meglio, avverte l’Istituto, non bisogna abbassare la guardia rispetto alle misure perché nel giro di due settimane la curva può risalire. E del resto ci sono ancora aree in difficoltà. Brusaferro ha parlato di 106 comuni in 9 regioni che sono già stati o saranno dichiarati “zona rossa” e quindi chiusi.

Infine, la Federazione degli Ordini dei medici, ieri, ha comunicato che è morto il centocinquantesimo camice bianco. Si chiamava Giambattista Perego, aveva 62 anni, e faceva il medico di famiglia a Bergamo. Altri 85, tra i medici morti, erano lombardi. In Italia finora hanno perso la vita 51 medici di famiglia.