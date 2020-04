Bitti, Covid-19: nella casa di riposo nessun nuovo decesso, da inizio pandemia tre morti positive al virus e due negative

Bitti, 25 Apr 2020 – “Ieri sera si è diffusa una notizia errata, non partita dai nostri uffici, in cui si parlava di nuovi decessi nella Casa di riposo “Nostra Segnora de su Meraculu” di Bitti.

Rassicuriamo tutti – scrive in una nota il Sindaco del paese barbaricino – poiché le cose non stanno così: non c’è stato alcun nuovo decesso. Da inizio pandemia sono tre gli ospiti positivi a Covid-19 che sono venuti a mancare, mentre altre due vittime sempre della Casa di riposo si erano negativizzate al virus poco prima della scomparsa”. Poi il primo cittadino Giuseppe Ciccolini, che ha aggiunto: “Come Amministrazione comunale, e per quello che ci compete, continueremo a monitorare costantemente l’emergenza coronavirus con la massima attenzione sia nella Casa di riposo che sull’intero territorio”. Red