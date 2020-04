Ats Sardegna Assl Olbia – Covid 19: Un ecografo di ultima generazione donato alla Rianimazione da una ditta olbiese

Olbia, 25 aprile 2020 – La direzione della ASSL Olbia e tutto il personale sanitario del Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Giovanni Paolo II, ringraziano la Caredil srl di Olbia per la grande sensibilità dimostrata, attraverso la donazione di un ecografo Philips lumify, come aiuto nella lotta contro il Coronavirus.

Il sistema ecografico, consegnato in questi giorni alla Assl, è composto da tre trasduttori – sonde ecografiche di cui una lineare, una convex e una cardiologica insieme a tre tablet compatibili per la visualizzazione delle immagini.

Lo strumento consente di eseguire diagnosi precoci mediante l’ecografia fast, ecografia polmonare, vascolare profondo e superficiale, addominale, cardiologica e ostetrica – ginecologica.

Ha anche un impiego terapeutico per tecniche di anestesia loco regionali e cateterismi vascolari. Com

