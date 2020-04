Washington, 24 Apr 2020 – Negli Usa sono morte altre 3.176 persone per il Coronavirus in 24 ore, portando il totale a quasi 50.000 decessi (49.759). Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. I contagi sono 866.646, ovvero 26.971 in più in un giorno. Nello Stato di New York i nuovi casi registrati oggi sono 6.244 che portano il totale a 263.460 secondo quanto reso noto dall’ufficio del governatore Andrew Cuomo.

Via libera della Camera dei Rappresentanti Usa al nuovo piano di aiuti da 484 miliardi per contrastare l’impatto economico del Coronavirus. Il presidente Donald Trump dovrebbe firmare la misura, già approvata dal Senato e destinata soprattutto alle piccole imprese, tra oggi e domani.

“Il vaccino è molto vicino”. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa sul Coronavirus alla Casa Bianca precisando tuttavia che “non sono vicini i test” sul vaccino. Il presidente poi ha annunciato che potrebbe estendere le linee guida sul distanziamento sociale in Usa fino all’inizio dell’estate o anche oltre. Lo ha dichiarato nel quotidiano briefing con la stampa alla Casa bianca sull’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19, sostenendo che sarà una questione di buon senso ma “fino a quando non ci si sentirà sufficientemente al sicuro, le norme verranno mantenuta”.

Le linee guida americane su come affrontare la pandemia erano state emesse una prima volta con durata fino a metà marzo e poi estese fino alla fine di aprile. Ora si va oltre, anche se non sono legalmente vincolanti per i singoli stati. Alcuni, infatti, hanno implementato le “proprie” regole con restrizioni ancora più severe, soprattutto su attività di gruppo o mangiare al ristorante. Altri, invece, almeno 16 ha ricordato il vicepresidente Mike Pence, hanno allentato la pressione sui cittadini con “piani di riapertura” per revocare le restrizioni relative al Coronavirus.

Il presidente Usa torna poi a bacchettare il super virologo della task force sul Coronavirus della Casa, Bianca Anthony Fauci, contestando il fatto che sostenga non vi siano sufficienti test negli Usa. “Non concordo” ha detto commentando le dichiarazioni di Fauci che oggi non è presente alla conferenza stampa sul Covid-19. Il Pentagono e gli 007 americani – intanto si apprende – stanno indagando sulla possibilità che gli avversari degli Stati Uniti possano usare il Coronavirus come arma biologica contro target americani.

La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il Coronavirus. È il suggerimento che arriva da Donald Trump che indica che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il Coronavirus. L’indicazione ha scatenato subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono “irresponsabile e pericoloso” quanto indicato dal Presidente Usa perché potrebbe spingere qualcuno a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio.

La luce solare distrugge il Coronavirus in modo rapido. Lo ha detto l’advisor della Casa Bianca William Bryan, durante il briefing sul Covid-19 con il presidente Donald Trump e gli altri membri della task force del governo Usa. William ha citato uno studio dal quale emerge che i raggi ultravioletti hanno un forte impatto contro il virus.”La nostra più incredibile osservazione è stato il potente effetto che la luce solare sembra avere nell’uccidere il virus, sia sulle superfici e sia nell’aria”, ha dichiarato Bryan.

“Abbiamo notato un simile effetto sia con le alte temperature e sia con l’umidità”, ha segnalato l’advisor della Casa Bianca, mostrando i risultati di una ricerca condotta al National Biodefense Analysis and Countermeasures Center. Lo studio evidenzia come la vita del virus venga ridotta di un terzo con tasso di umidità all’80% e due minuti d’esposizione alla luce solare rispetto ad una temperatura compresa tra 21 e 24 gradi e un tasso di umidità al 20%. Secondo Bryan dunque l’estate creerà condizioni tali da poter “ridurre la trasmissione del virus”. Ma questo non significa, ha avvertito, che potrà essere completamente eliminato e che non ci sarà più bisogno del distanziamento sociale. “Sarebbe irresponsabile da parte nostra – ha ammonito – sostenere che l’estate eliminerà totalmente il virus” e che si potrà tornare alla vita di prima.

La Cina ha comunicato 6 nuovi casi di Coronavirus e nessun decesso. I nuovi contagi sono quattro importati e due locali. Secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie di Pechino, vi sono 34 casi asintomatici e 915 ‘attivi’ di cui 57 in condizioni critiche.

Il numero di decessi in Brasile per il Covid-19 ha raggiunto i 3.313, dopo aver registrato un totale di 407 decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I nuovi numeri confermano l’accelerazione della pandemia, che per la prima volta supera i 400 morti giornalieri. I casi confermati di contagio sono cresciuti di 3.735 nelle ultime 24 ore per arrivare a un totale di 49.492.Nella conferenza stampa, il ministro della Salute, Nelson Teich, ha chiarito che le autorità non hanno ancora stabilito se si tratti davvero di una vera accelerazione della pandemia o se l’aumento rifletta “un aumento dei tamponi”.

L’Ecuador ha raddoppiato il numero ufficiale di contagi da Covid-19 arrivando a 22.160 casi dopo aver ottenuto i risultati di migliaia di test arrivati in ritardo. Lo ha reso noto il ministro della Sanità, Juan Carlos Zevallos in una conferenza stampa. Finora i casi ufficiali erano 11.183. I decessi, secondo un conteggio della Johns Hopkins University non aggiornato, sono almeno 560.

In Messico – secondo i dati forniti dal ministero della salute – i casi accertati di Coronavirus sono 11.633. I decessi 1.069.