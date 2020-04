Festa di Sant’Efisio a Cagliari: improcedibili le concessioni comunali del suolo per il commercio su area pubblica

Cagliari, 22 Apr 2020 – Il Servizio Attività produttive informa gli operatori economici inseriti nella graduatoria provvisoria per la concessione di suolo pubblico, relativamente alla manifestazione straordinaria in oggetto, graduatoria pubblicata con prot. n. 83096 del 11/03/2020, che, secondo quanto disposto dai DPCM in materia di misure dirette a contenere il contagio da Covid-19, ultimo il DPCM del 10.04.2020, sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, sino al 3 maggio 2020 compreso.

Sulla base di queste disposizioni le istanze presentate per il rilascio delle concessioni di suolo per il commercio su area pubblica, in relazione ai festeggiamenti di S. Efisio per l’annualità 2020, sono state dichiarate improcedibili come da determinazione n. 2486 del 21.04.2020.

La presente comunicazione, – conclude il comunicato del Comune di Cagliari – pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, in considerazione dell’elevato numero di istanze presentate, ha valore di notifica, a tutti gli effetti, del summenzionato provvedimento. Com