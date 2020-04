Coronavirus, il bilancio della Protezione civile: in 24 ore 437 morti, 2.943 guariti, positivi -10.

Roma, 22 Apr 2020 – L’aggiornamento di oggi della Protezione Civile fa registrare un incremento dei casi totali (attualmente positivi + guariti + deceduti) di 3.370 unità che porta il totale nazionale a 187.337 (ieri l’incremento era stato di +2.279). I deceduti a oggi sono 25.085, 437 in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 54.543 (2.943 in più). Gli attualmente positivi sono 107.699 dei quali 23.805 sono ricoverati con sintomi (329 in meno di ieri), 2.384 in terapia intensiva (-87) e 81.510 in isolamento domiciliare (+406). I tamponi finora effettuati sono 1milione 513mila 251 (63.101 nelle ultime 24 ore). Il dato significativo è che gli attualmente positivi scendono di 10 unità rispetto a ieri.

Nel dettaglio l’incremento dei casi totali rispetto a ieri registra i seguenti incrementi: Lombardia +1.161, Emilia Romagna +342, Piemonte +784, Veneto +334, Toscana +97, Liguria +154, Lazio +80, Marche +47, Campania +50, Puglia +108, Trento +32, Sicilia +48, Friuli Venezia Giulia +25, Abruzzo +66, Bolzano +6, Umbria +4, Sardegna +11, Valle d’Aosta +2, Calabria +13, Basilicata +4, Molise +2.