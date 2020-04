Cagliari, 22 Apr 2020 – Pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione in uso temporaneo di spazi scolastici per attività di campus / baby parking nel periodo estivo e per l’utilizzo degli altri locali scolastici diversi dalle palestre, in orario extracurricolare e per una durata massima corrispondente a quella dell’anno scolastico 2020-2021.

L’avviso a firma del dirigente del Servizio Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport del Comune di Cagliari, con le modalità di presentazione delle candidature, sono consultabili e scaricabili nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri bandi e avvisi” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it (link più sotto indicato). Com