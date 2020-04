Negli Usa il Coronavirus uccide oltre 40mila persone e Trump chiude le porte agli immigrati ma alcuni stati allentano le misure di confinamento.

Washington, 21 Apr 2020 – Negli Stati Uniti nelle ultime24 ore sono morte altre 1.433 persone a causa del coronavirus, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University.

I decessi complessivamente da quando è esplosa l’epidemia sono oltre 42 mila nel Paese. I contagi sono oltre 784 mila.

Il presidente Donald Trump annuncia che sospenderà l’immigrazione negli Stati Uniti per il coronavirus. Via Twitter, Trump anticipa che firmerà un ordine esecutivo “alla luce dell’attacco da parte del nemico invisibile” per proteggere i cittadini americani, sospendendo “temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti”.

Nel frattempo invoca la rinascita dell’America lodando i governatori che stanno decidendo di riaprire i loro stati allentando o revocando del tutto le restrizioni anticoronavirus.

Il presidente americano difende poi la sua strategia contro la pandemia: “Da mesi non lascio la Casa Bianca e ho salvato molte vite umane”, ha affermato riferendosi alla decisione di bloccare subito i voli dalla Cina, anche se in realtà alcuni collegamenti sono tutt’oggi operativi e il divieto non vale peri cittadini Usa, i residenti e le loro famiglie.