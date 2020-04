Grande incertezza sulla fase 2 del Coronavirus ma in settimana il primo ministro Conte ha detto che saranno illustrate le nuove norme a partire dal 4 Maggio prossimo.

Cagliari, 21 Apr 2020 – Sul Coronavirus ieri, ieri 20 Aprile, finalmente una buona notizia: dopo oltre 40 giorni di restrizioni e confinamenti in casa dei cittadini, quasi una domiciliazione coatta, per la prima volta in Italia il numero dei positivi al Coronavirus è calato. Ma nonostante questa buona notizia, continua il braccio di ferro sulle riaperture con le regioni che specialmente, nonostante da loro pare non vi saranno cambiamenti fino alla fine di giugno, vorrebbero da subito un ‘liberi tutti’ però in questo senso il Governo vorrebbe un avvio differenziato vista la persistente situazione di allarme in Lombardia, la più colpita e il Veneto.

“Guai a dividersi”, avvisa il ministro della Salute Speranza, un uomo incline più al lavoro silenzioso che alle comparssate nei vari canali web e tv.

In questa contrapposizione vi è tra tutti i principali nodi da sciogliere il trasporto pubblico nell’annunciata fase 2.

Ieri il primo ministro Giuseppe Conte, ha scritto sulla sua pagina Facebook, che prima della fine di questa settimana comunicherà il piano ed illustrerà i dettagli del nuovo ed articolato programma per la fase 2 del Coronavirus. “Una previsione ragionevole – ha detto ancora Conte – è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio”.

Il governo Conte, nell’attesa di trovare la soluzione per il ‘secondo tempo’ del Coronavirus, sono state notificate sanzioni amministrative al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al consigliere regionale Pasquale Sommese e al vicesindaco di Saviano, dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, nell’ambito delle indagini sugli assembramenti di sabato scorso nel paesino in provincia di Napoli, durante il corteo funebre per il primo cittadino Carmine Sommese, morto a 66 anni per Coronavirus. E a quanto è stato ora possibile sapere non vi saranno solo le sanzioni emesse ma saranno notificate altre sanzioni.

Infatti, i militari dell’Arma, su delega della procura di Nola, stanno identificando le centinaia di persone presenti al funerale e riunitesi per strada per l’ultimo saluto al sindaco. Subito dopo questo fatto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto la quarantena per il comune di Saviano, in attesa che siano sottoposti a tampone i partecipanti al corteo, in modo da escludere il rischio di un focolaio epidemico.

Infine, Brusaferro: “Immunità di gregge molto lontana”, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ai microfoni di Rai Radio2, nonostante l’andamento positivo degli ultimi giorni, non è ancora il momento di abbassare la guardia, perché l’immunità di gregge è ancora lontana. “Le persone che sono state immunizzate sono una minoranza assoluta.

La larghissima maggioranza degli italiani, – ha aggiunto – parliamo circa del novanta per cento, non ha avuto contatto con il virus. E, quindi, è potenzialmente suscettibile. Questo numero fa sì che l’immunità di gregge sia molto lontana”, ha aggiunto. “Dovremmo muoverci con grande attenzione in tutti in contesti – ha osservato Brusaferro – perché una persona portatrice può far ripartire il nuove di nuovi casi. È molto importante che accanto alle nuove misure sia costante il controllo del numero di nuovi casi.